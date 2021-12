Presidenciáveis não apresentam mudanças prometidas na TV

No horário eleitoral exibido nesta terça-feira, 31 de agosto, nem José Serra (PSDB) nem Marina Silva (PV) apresentaram mudanças prometidas. Serra, que amarga o segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto e corre o risco de perder a disputa presidencial já no primeiro turno, lançou um novo site com o slogan “É a hora da virada”, mas nem mesmo o slogan foi levado para o programa na TV.

Serra se concentrou em críticar a candidata do PT, Dilma Rousseff. O programa do PSDB mostrou pessoas na rua afirmando que O tucano foi o responsável por muitos projetos, como as escolas técnicas e casas populares em São Paulo, mas que Dilma nunca apareceu em algum lugar. Tornando a apostar na inexperiência da adversária, Serra afirmou que, caso eleito, não precisará pedir autorização de ninguém para tomar decisões. Por fim, um ator/repórter mostrou a má situação de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no Rio de Janeiro enquanto o vídeo exibia a frase: “Com Dilma, a saúde não funciona”.

Já Marina, que prometia uma estratégia de diferenciação em relação aos outros candidatos, apenas ensaiou uma mudança. A presidenciável, em terceiro lugar e ainda mais longe de disputar um eventual segundo turno, chegou a começar o programa desta terça afirmando que “os outros candidatos fazem chantagem emocional”, mas não aprofundou a questão. Disse apenas que confia no eleitor para decidir a eleição no segundo turno, para que os dois candidatos tenham tempos iguais na TV.

Dilma Rousseff (PT), que não prometeu alguma mudança, continuou apostando na continuidade do governo Lula, além de evidenciar o diferencial de poder se tornar a primeira mulher presidente. A petista enalteceu as obras do Programa de Aceleração do Crescimento (coordenado por ela), os recordes da economia brasileira e apresentou suas propostas, como a de construção de creches e de erradicação da miséria.

