Preparados para o segundo round

O discurso travado no pós-primeiro turno entre Dilma Rousseff (PT) e Aécio Neves (PSDB) - separados por uma pequena diferença de 8,05 pontos percentuais, ou cerca de 8,3 milhões de votos - dá bem a ideia da campanha acirrada a se desenrolar nas próximas duas semanas.

Na briga para conquistar a confiança dos 27% dos eleitores que votaram em branco, anularam ou se abstiveram no primeiro turno e ainda abocanhar os mais de 22 milhões dos votos da candidata derrotada Marina Silva (PSB), a ordem no comando das campanhas é uma só: mirar os pontos fracos do adversário e usar o arsenal que for necessário para conseguir a vitória em 26 de outubro.

Tendo o mapa eleitoral do primeiro turno como a bússola que vai guiar a tática do segundo, Dilma e Aécio vão tentar reverter derrotas sofridas em importantes bases eleitorais. A petista venceu Aécio em Minas Gerais, onde foi governador. O tucano ganhou em São Paulo, maior colégio eleitoral do país.

No total, o mapa ficou assim: Dilma foi a mais votada no Norte e Nordeste (50,52% e 59,58%), e Aécio no Sudeste, Sul e Centro-Oeste (39,4%, 47,21% e 40,99%).

Armamento

Como munição para ampliar os votos, Dilma, que fechou o primeiro turno com 41,59%, vai acusar, mais uma vez, Aécio de querer acabar com programas sociais como o Bolsa Família e o Minha Casa, Minha Vida. Ela também vai comparar os dados econômicos dos governos do PT com os do PSDB e lembrar que a inflação era bem maior.



A petista voltou a dizer, no horário eleitoral gratuito, que Aécio "representa um modelo que quebrou o país três vezes" e que o tucano "se curvou ao FMI" e "esqueceu os mais pobres". "Minha candidatura representa uma luta contra esse passado que o candidato tanto defende", declarou Dilma.

Por sua vez, Aécio, que obteve 33,54% dos votos, vai revidar lembrando que a economia piorou nos últimos quatro anos, a inflação aumentou e o PIB vem caindo. Fará a defesa do legado de Fernando Henrique Cardoso, afirmando que o tucano estabilizou a moeda, baixou a inflação e criou o embrião do Bolsa Família.

Na propaganda gratuita, Aécio se refere ao "desejo de mudança", revelado, diz ele, no resultado nas urnas. Fala das ações para a economia voltar a crescer e diz que o país precisa de "um governo que funcione", porque "só crescendo vamos conseguir melhorar a saúde, a educação, a qualidade dos empregos, os salários, os benefícios sociais, a sua segurança".

O candidato tucano deve tocar nas denúncias de corrupção envolvendo aliados do governo, como o mensalão e o escândalo da Petrobras. A estatal voltou a ganhar as manchetes com o vazamento de áudios da delação premiada do ex-diretor da Petrobras Paulo Roberto Costa e do doleiro Alberto Youssef.

Dilma se defenderá lembrando que as operações da Polícia Federal e do Ministério Público ocorreram no seu governo e no do ex-presidente Lula, que criou a Controladoria Geral da União.

