Prefeituráveis vão às ruas no último dia de campanha

Os candidatos a prefeito de Salvador aproveitaram este sábado, 5, último dia de campanha, para tentar convencer os eleitores. Os mais bem colocados nas pesquisas, Nelson Pelegrino (PT) e ACM Neto (DEM), fizeram grandes carreatas.

"O ritmo será o mesmo. Estamos preparados para vencer a eleição no primeiro ou no segundo turno. O nosso sentimento é de crescimento da candidatura e de que teremos um desempenho bom amanhã (domingo, 7)", destacou Nelson Pelegrino.

Pela manhã, o candidato fez caminhadas por bairros na região da Paralela e durante à tarde participou de carreatas e uma reunião com representantes da Igreja Católica em Paripe.

Apesar da disputa já polarizada com o candidato democrata, ACM Neto, Pelegrino acredita que os próximos dias vão permitir um embate ainda mais direto entre os dois. "O embate deverá ser mais direto, mas da nossa parte, vamos continuar discutindo a cidade", diz.

Animado com as chances concretas de chegar ao segundo turno, o candidato ACM Neto (DEM) encerrou sua campanha com uma grande carreata em Cajazeiras e Avenida Suburbana.

Ao lado da vice na sua chapa, a professora Célia Sacramento (PV), e de apoiadores, Neto percorreu cerca de dez bairros do subúrbio ferroviário, região que concentra 40% dos 1,8 milhão dos eleitores da capital.

"Comecei minha campanha aqui, pela importância que o subúrbio tem para a cidade, e vou cumprir o que assumi: se ganhar a eleição vou comemorar no subúrbio, não fazer como os outros, que vão comemorar na Praça Castro Alves ou no Farol da Barra", disse em relação ao seu principal adversário, o petista Nelson Pelegrino.

Segundo Pelegrino e ACM Neto, as discussões sobre possíveis apoios dos quatro candidatos em pior posição de acordo com as pesquisas de opinião só serão tratadas com o veredicto das urnas. Eles pretendem conversar com todos, inclusive com o PMDB do ex-ministro Geddel Vieira Lima, rompido com o PT no Estado, mas aliado no plano federal.

Apoios - O candidato à Prefeitura de Salvador pelo PMDB, Mário Kertész, se reuniu, em casa, com o deputado federal Geddel Vieira Lima (PMDB). Geddel comentou que o tema foi discutido, mas não divulgou qual candidato a legenda apoiará caso Mário Kertész não passe ao segundo turno. "Ainda não decidimos. Temos até indicativos, mas só anunciaremos na segunda-feira", afirmou o deputado.

A bordo do seu comitê móvel (ônibus articulável), Rogério Tadeu da Luz, e os candidatos a vereadores pelo partido PRTB, fizeram panfletagem pelas ruas do subúrbio ferroviário, Cajazeiras, orla e centro.

Hamilton Assis (PSOL), participou pela manhã de carreata. Iniciada na Igreja do Bonfim, seguiu pelo subúrbio ferroviário até Paripe. Pela tarde, fez panfletagem no Estádio Manoel Barradas (Barradão). Já Márcio Marinho (PRB) participou de carreata na área do Iguatemi, segundo sua assessoria.

