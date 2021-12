Prefeituráveis vão à Igreja do Bonfim para assistir missa

Os candidatos à Prefeitura de Salvador, ACM Neto (DEM) e Nelson Pelegrino (PT), foram à Igreja do Bonfim para assistir a tradicional missa da última sexta-feira do mês. O primeiro a chegar no local foi Neto, que se mostrou confiante nesta reta final. "Tenho sido bem recebido em todos os lugares que vou e vim aqui receber a bênção do Senhor do Bonfim", disse. Ele assistiu a missa no início da manhã e depois seguiu em carreata até o bairro do Retiro.

Pelegrino chegou ao local enquanto o candidato do DEM ainda estava na igreja. Por isso, esperou a saída dele para poder entrar no espaço e acompanhar a próxima celebração. O petista se mostrou satisfeito com o segundo turno. "Consegui colocar os temas para debate e apresentar minhas propostas", contou. Após a missa, o candidato, que havia caminhado desde o Largo dos Mares até a igreja, foi descansar para se preparar para o debate desta noite, às 23h, na TV Bahia.

