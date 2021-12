Prefeituráveis debatem mudanças para o carnaval

Os prefeituráveis da capital baiana voltam a ficar frente a frente, desta vez no auditório do Centro Cultural da Câmara Municipal de Salvador, onde devem debater um novo modelo de festa para o carnaval metropolitano. O encontro, somente para convidados, será realizado na noite desta terça-feira, 4, durante a oitava edição do Congresso do Carnaval da Bahia, que vai até o próximo dia 6.

Os candidatos - que só participam deste primeiro dia - debaterão planos de governo para tornar a festa mais democrática e com maior participação popular. O evento promete esquentar o debate de pautas como o projeto do "Afródromo", como tem sido chamado o sugerido quarto circuito da festa, no Comércio. Segundo o presidente do Congresso, Otto Pípolo, a proposta não é consenso entre todas as entidades componentes da festa e por isso precisa ser debatida em um fórum público.

Demais dias - No segundo dia de congresso, os particpantes irão discutir a "Sustentabilidade Financeira do Carnaval de Salvador". Durante o debate, serão abordadas as seguintes temáticas: criação do Projeto Ouro Negro Municipal; a aprovação da Lei que cria o Fundo Municipal do Carnaval; o pagamento dos Direitos de Imagem e de Arena; além da isenção de taxas que atualmente são cobradas às entidades para que elas possam desfilar no carnaval.

No último de evento, o assunto de destaque será "O papel institucional do Conselho Municipal do Carnaval e sua reformulação segundo a Lei Orgânica de Salvador".

