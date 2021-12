Prefeituráveis contam com tropa de candidatos a vereador

Na guerra eleitoral da capital baiana, cada um dos sete candidatos que almejam o Palácio Thomé de Souza conta com uma tropa de candidatos a vereador que vão para o front pedir votos para si e atuam como cabos eleitorais de seu candidato a prefeito. Uma força-tarefa de 1.004 candidatos a vereador distribuídos entre as coligações de apoio às chapas majoritárias pode alavancar votos do eleitorado.

A maior tropa é a do prefeito ACM Neto (DEM), que congrega um arco de alianças com 15 partidos e nada menos que 541 candidatos a vereador. O que equivale a cerca de 54% de todos os postulantes que disputam uma das 43 vagas na Câmara Municipal de Salvador.

Na sequência vem a tropa de Alice Portugal (PCdoB), com 184 "soldados" dos cinco partidos que apoiam a candidatura dela. Em seguida, o candidato Pastor Sargento Isidório (PDT) conta com o apoio de 122 postulantes a uma vaga na Câmara, distribuídos em cinco partidos que o seguem.

O candidato Fábio Nogueira (PSOL), que tem o apoio da Rede, tem ao seu lado 56 aliados que disputam o cargo de vereador. Cláudio Silva (PP), por sua vez, tem marchando ao seu lado uma tropa de 50 candidatos, de seu partido e do PR. Alice, Cláudio e Isidório são os candidatos que integram a base aliada do governador Rui Costa (PT).

Já os candidatos Célia Sacramento (PPL) e Rogério Tadeu da Luz (PRTB), que disputam a prefeitura sem coligação, contam com 24 e 25 candidatos à vereança, respectivamente.

Capilaridade

Quanto maior a tropa, maior a força de alavancagem de votos? Para o cientista político Joviniano Neto, uma maior quantidade de candidatos a vereador dá mais capilaridade à campanha do postulante à prefeitura. Já o cientista político Paulo Fábio Dantas afirma que não é a maior quantidade de candidatos a vereador aliados que faz uma candidatura forte de prefeito.

"O número de candidatos a vereador tem a ver com o grau de prestígio eleitoral do candidato a prefeito", pondera. Ele diz que os candidatos a vereador contribuem para a eleição do prefeiturável, mas que casos de favoritismo, como o do prefeito ACM Neto (DEM), que lidera pesquisas, atraem mais aliados.

"Não se deve antecipar o resultado das urnas, mas o favoritismo do candidato do DEM é um fator que atrai candidatos a vereador", afirma. Em uma disputa mais equilibrada, a campanha realizada pelos vereadores tende a ser mais importante para o resultado, complementa Dantas.

Em Salvador, o partido com maior número de candidatos é o PTN, que apoia Alice Portugal. A legenda conta com 65 postulantes (número máximo permitido em lei para partidos ou coligações). "Além de pedir votos para eles, pedem também para Alice", diz Carlos Moura, presidente municipal da legenda.

O presidente estadual do DEM, deputado federal José Carlos Aleluia, afirma que a boa avaliação do prefeito ACM Neto atrai candidatos a vereador. "Muitos procuraram se aliar a ele, fazer campanha associada ao seu nome. As pessoas perguntam aos candidatos: você está com Neto?", diz.

Já para o presidente municipal do PT, Paulo Teixeira, o número de candidatos a vereador aliados é importante, mas nem sempre é decisivo. "Na prática, há candidaturas em que o material publicitário nem sempre tem o candidato majoritário. Ele está fazendo o lado dele", conta.

