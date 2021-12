Prefeitura informa mais 5 feridos na queda de jato em Santos

A prefeitura de Santos confirmou, há pouco, que cinco pessoas com ferimentos leves foram encaminhados, nesta quarta-feira, 13, ao Pronto-Socorro Central da cidade. Elas estavam perto do local da queda do avião em que estava o candidato do PSB à Presidência da República, Eduardo Campos. A aeronave caiu no bairro do Boqueirão, provocando a morte de Campos e de mais seis pessoas.

Agora, são 12 as pessoas feridas no acidente. Mais cedo, a Santa Casa confirmou o atendimento de sete pessoas, com ferimentos leves, em consequência da queda do avião.

As cinco pessoas encaminhadas ao pronto-socorro já foram liberadas e passam bem: uma mulher de 70 anos e uma de 35 e um casal, ambos de 29 anos, que estava com a filha de 9 anos. A maioria deles tiveram queimaduras leves.

De acordo com o Comando da Aeronáutica, a aeronave, que caiu em uma casa na altura do número 50 da Rua Vahia de Abreu, 50, na esquina com a Rua Alexandre Herculano, no bairro do Boqueirão, é um Cessna 560XL, prefixo PR-AFA, que decolou do Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, com destino ao Aeroporto de Guarujá, no litoral paulista.

Quando se preparava para o pouso, o avião arremeteu devido ao mau tempo. Em seguida, o controle de tráfego aéreo perdeu contato com a aeronave.

A Aeronáutica informou que já iniciou as investigações para apurar os fatores que possam ter contribuído para o acidente.

