Prefeitura assume escolas antes geridas pelo Estado

Por duvidar do bom funcionamento da gestão, a Prefeitura de Brumado municipalizou sete escolas administradas pelo governo estadual, que oferecem ensino fundamental.



Outras três ainda serão municipalizadas. “Tinha muito estagiário trabalhando no lugar dos professores. Às vezes eles tiravam licença e o aluno ficava sem aula”, conta Cínzia Aglaê, diretora do Colégio Roberto Santos, um dos já municipalizados.



Ela também diz que ficou mais fácil resolver pequenos problemas, como uma encanação quebrada, porque não é mais necessário enfrentar a burocracia estadual para obter recursos.



Ainda no quesito educação, o Sindicato dos Mineradores critica a ausência de cursos sobre mineração em Brumado.



De universidades públicas, existe somente a Uneb, com o curso de letras, e a Universidade Aberta do Brasil, que tem graduações a distância de física, química e matemática.



A prefeitura bancou uma extensão do Instituto Federal da Bahia (Ifba) no município, que tem a graduação em informática, e prevê abrir uma turma técnica de mineração em 2011 – sem ajuda financeira do Estado ou do governo federal. Existem outras faculdades particulares, mas nenhuma com cursos relacionados à mineração.



