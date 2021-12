Prefeitos do PMDB 'viram a casaca' e apoiam Rui Costa

Em meio à briga ferrenha entre candidatos ao governo por apoio de prefeitos pelo interior do estado, o gestor de São Desidério, no oeste baiano, o peemedebista Demir Barbosa, disse de cima do palanque durante comício na noite de sábado, 26, que "o outro lado é do atraso e não vamos deixar isso voltar".



Ao lado do candidato do PT ao governo, Rui Costa, do governador Jaques Wagner (PT) e do coordenador político da campanha, senador Walter Pinheiro (PT), Demir referiu-se ao candidato do DEM, Paulo Souto, cujo colega de chapa que disputa uma vaga ao Senado, Geddel Vieira Lima, é a principal liderança de seu partido na Bahia.



O DEM tradicionalmente tem boas votações no oeste. Este ano, Rui aposta na influência do candidato a vice-governador na chapa, João Leão (PP), que tem ligações antigas com prefeitos daquela região. Somente Barreiras, o maior município da região, é um dos 10 maiores colégios eleitorais da Bahia e tem mais de 90 mil eleitores.



O brado de Barbosa foi apoiado pelo prefeito de Santa Rita de Cássia, Joaquim Geraldo, também do PMDB. Apesar de filiados ao partido, apoiam a candidatura da situação. No total, mais de 10 prefeitos acompanharam a visita ao oeste e mais de 20 municípios estiveram representados na carreata em Barreiras e comício em São Desidério.



Demir continuou seu discurso dizendo que "o governo do passado nunca teve o carinho que Wagner tem por nossa região" e que "foi um atraso para nosso desenvolvimento, por isso peço votos para que Rui e essa equipe continuem o trabalho iniciado", pediu a populares.



"Como não votar num projeto que tirou o oeste do isolamento?", questionou Demir, agradecendo a Otto Alencar a chegada de energia elétrica à zona rural do município.



Por sua vez, a chapa de Paulo Souto afirmou, semana passada, que a vice-prefeita de Belmonte, Carla Xavier, do PDT, legenda da base do governo, manifestou a insatisfação geral com o governo petista: "O PT acabou com a Bahia e com o Brasil. E as pessoas querem mudança". O vice-prefeito de Heliópolis segue na mesma direção.

