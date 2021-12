Prefeito de Salvador comenta vitória de Dilma em nota oficial

O prefeito de Salvador, João Henrique Carneiro, emitiu nota oficial na noite deste domingo, 31, parabenizando a petista Dilma Rousseff pela conquista da Presidência da República. Dilma venceu as eleições, no segundo turno, com 56% dos votos válidos apurados pelo TSE, tornando-se a primeira mulher a ocupar o cargo máximo do país. Leia abaixo a nota do prefeito na íntegra:

"A população de Salvador, que votou em peso em Dilma Rousseff nessas eleições, tem muito a comemorar com o resultado das urnas. Ainda como ministra chefe da Casa Civil, Dilma foi muito importante na liberação de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para a capital baiana, teve uma atuação marcante na retomada das obras do Metrô, na revitalização do sistema de trens do subúrbio e em obras como as realizadas na Rótula do Abacaxi.

A eleição de Dilma fortalece os projetos tripartite, unindo município, estado e governo federal, em busca de melhorar a qualidade de vida para a nossa população. Isso vai ser fundamental nos próximos anos, quando teremos o desafio de preparar a cidade de Salvador para sediar a Copa do Mundo de Futebol. A democracia brasileira está de parabéns com estas eleições. E nossa gente tem todos os motivos para renovar a esperança de que o trabalho iniciado por Lula vai continuar, garantindo estabilidade econômica, justiça social e oportunidades para todos".



João Henrique – Prefeito de Salvador

