O prefeito do município de Boa Nova, Aete Meira (PMDB) foi flagrado fazendo boca de urna neste domingo, 5, durante a eleição. Um vídeo gravado por um leitor, que não quis se identificar, mostra o gestor distribuindo santinhos do deputado estadual eleito Leur Lomanto e do deputado federal eleito Marcelo Nilo, ambos do PMDB.

Os dois foram os parlamentares mais votados no município, de acordo com dados do Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Leur Lomanto foi a escolha de 2.137 eleitores e Lúcio Vieira Lima de 2.485. Boa Nova tem 13.267 eleitores, mas apenas 8.148 votaram, os demais não compareceram às urnas.

Além de entregar os santinhos, Aete Meira pede abertamente para os eleitores votarem em seus candidatos. No vídeo, ele aparece abordando várias pessoas na cidade, inclusive veículos que passam pelo local. De acordo com o denunciante, o prefeito estava em um ponto de parada dos ônibus e outros automóveis que transportavam eleitores para votar na cidade.

O gestor percebe a gravação, mas parece não se preocupar e chega a dizer que poderia continuar filmando. Segundo o eleitor que denunciou o caso, policiais militares foram acionados e seguiram até o local onde presenciaram a suposta boca de urna. "Policiais estiveram no local, mas ele continuou fazendo. Fiquei revoltado, porque se fosse outra pessoa, ia presa. Como foi ele, não teve nada", reclamou.

O prefeito negou que tenha feito boca de urna. Ele alega que foi filmado quando pedia votos durante uma caminhada na feira. "Não tem nada a ver com boca de urna", afirmou, sem explicar quando o fato aconteceu, apesar de ter sido questionado mais de uma vez.

O Procurador Regional Eleitoral, Rui Melo, informou, por meio da assessoria de imprensa, que vai instaurar procedimento para apurar o caso e solicitar que seja aberto inquérito policial.

Paula Pitta Prefeito de Boa Nova é flagrado fazendo boca de urna; veja

adblock ativo