Prefeito analisa possibilidade de anunciar apoio a candidato

O prefeito João Henrique Carneiro (PP) está considerando seriamente a possibilidade de manifestar publicamente o apoio a um dos candidatos que disputam a sua sucessão no segundo turno. Embora não tenha fixado data, essa posição pode ser anunciada até a próxima semana. João foi alvo de inúmeras críticas na campanha do primeiro turno, principalmente dos candidatos Mário Kertész (PMDB) e Nelson Pelegrino (PT). Como as pesquisas indicam uma alta reprovação de sua administração, os candidatos procuraram se distanciar dele, embora todos os partidos envolvidos na eleição, à exceção do PSOL, tenham participado, em algum momento, de sua gestão.

No entanto, o resultado das eleições de vereador, conforme entende o prefeito, falando por meio de sua assessoria de imprensa, desmentiria essa desaprovação, já que ele teve vários colaboradores e aliados eleitos. Foram seis vereadores do PTN (que é controlado pelo secretário municipal da Educação, João Carlos Bacelar), um do PP (Euvaldo Jorge, ex-presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador - Desal), dois do Democratas (Cláudio Tinôco, ex-dirigente da Saltur, e Léo Prates, assessor especial do prefeito) e um do PSC, Alberto Braga.

Em função desse resultado, o prefeito "recomendou" que Nelson Pelegrino (PT) e ACM Neto (DEM) "se preocupem em apresentar propostas reais no segundo turno ao invés de me agredir".

Curiosidade - João Henrique apontou um dado "curioso" na votação dos candidatos a prefeito no primeiro turno: o fato de o petista ter obtido mais votos nas zonas do município onde ele tem maior popularidade, o subúrbio ferroviário e a periferia. O inverso ocorreu onde Neto teve maior votação. Citou, como exemplo, a Primeira Zona, onde estão os bairros de classe média-alta. O candidato do Democratas obteve 60,9% dos votos na primeira zona domingo. Na eleição de 2008, no primeiro turno, João Henrique foi o terceiro colocado nessa zona.

Horário - O prefeito aproveitou para se posicionar em relação ao horário de verão. Disse ser "frontalmente contra porque prejudica o trabalhador". O governador Jaques Wagner confirmou o horário no Estado.

