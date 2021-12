'Preciso de Minas para ser presidente', afirma Aécio

Dois dias depois de visitar o Vale do Aço, no interior do Estado, o presidenciável Aécio Neves volta a Minas Gerais para tentar reverter o quadro eleitoral a seu favor. Depois de atender a imprensa no campo do Estádio Capelão, o candidato seguiu de carro para o centro do distrito que fica na região metropolitana de Belo Horizonte.

Em uma praça da cidade, Aécio desceu do carro de som e cumprimentou as pessoas e os lojistas. De volta ao carro de som, acompanhado do candidato ao governo do Estado, Pimenta da Veiga, e ao Senado, Antônio Anastasia, Aécio fez um apelo aos presentes, mantendo o discurso da sua última visita ao Estado. "Quando eu me dispus a ser candidato à Presidência, era para que as promessas feitas para Minas Gerais sejam cumpridas. Eu preciso de Minas Gerais para ser presidente, tirar o PT do poder e arrumar o Brasil com ética e responsabilidade", disse.

Ele pediu votos para Pimenta e a Anastasia também. "Eu preciso de Minas para dar para Minas a Presidência. Será de Minas que mostraremos ao Brasil como avançar, mas preciso do voto de confiança de vocês a Pimenta e Anastasia", declarou. Antes de Aécio discursar, Pimenta disse rapidamente: "a eleição está chegando: ou somos nós ou é o PT. Não ao PT, não ao PT", conclamou.

Os dois estavam acompanhado com o candidato a deputado, Pinduca, que foi considerado Ficha Suja pelo tribunal regional eleitoral de Minas. O candidato entrou com recurso que está em análise. Aécio seguiu para Contagem, também região metropolitana, para nova caminhada hoje.

