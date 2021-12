PRE solicita impugnação de 30 candidatos na Bahia

A Procuradoria Regional Eleitoral na Bahia (PRE-BA) solicitou a impugnação de registro de 30 candidatos no estado. Sete concorrem à vaga de deputado federal e os demais a de deputado estadual. A relação dos candidatos impugnados está disponível no site da PRE. O órgão analisou 982 pedidos de registro de candidatura na Bahia.

As ações levam em consideração a Lei de Ficha Limpa (nº 135/2010), que não permite que candidatos com "ficha suja" participem das eleições. O principal problema encontrado na Bahia foram políticos que tiveram as contas rejeitadas pelos Tribunal de Contas da União, Estado e Municípios.

A Justiça Eleitoral deve analisar as ações de impugnação propostas pela PRE. Os candidatos com registros impugnados têm sete dias para entrar com recurso.

