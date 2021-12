PRE pede cassação do vereador Suíca por uso eleitoral de ONG

A Procuradoria Regional Eleitoral na Bahia (PRE-BA) ajuizou uma representação em que pede a cassação do registro ou o diploma do vereador Luiz Carlos Santos Lima, Suíca, por suposto uso eleitoral da organização não-governamental Grupo Alerta Pernambués (GAP). Além do vereador, a PRE pede ao Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) que aplique multa para o presidente da ONG e ao secretário de Promoção Social, Henrique Gonçalves Trindade, que teria deixado de fiscalizar a prestação de serviços públicos.

De acordo com a PRE, o GAP atende a boa parte da população de baixa renda dos bairros de Pernambués e Narandiba, com opções de atendimento médico, encaminhamentos para realização de exames, cursos de qualificação profissional, além de acesso a computadores para inscrição no Programa Minha Casa Minha Vida. Apesar de prestar relevantes serviços sociais, a ONG fazia propaganda eleitoral ostensiva de Suíca. O vereador é um dos fundadores do ONG, cuja sede está instalada no bairro em que estudou e onde mantém um de seus redutos eleitorais.

Para o procurador eleitoral auxiliar André Batista Neves, Suíca fez uso e foi beneficiário, na campanha eleitoral, de serviços públicos de caráter social, dotados de grande potencial de atração de eleitores, além de ser o controlador de fato da ONG.

Ainda segundo a Procuradoria, o uso da ONG para fins eleitorais foi comprovado por meio de fotos disponibilizadas no próprio site da ONG com Suíca e outros políticos carregando cartazes com o seu número de campanha, por meio também de uma matéria jornalística de um portal local e de um áudio que vincula o gabinete do vereador à ONG, já que a atendente do gabinete afirma, no áudio, que o "Grupo Alerta Pernambués, uma instituição que faz parte do projeto do vereador".

adblock ativo