Pré-candidatos Rui Costa e José Ronaldo debatem economia

Os pré-candidatos ao governo da Bahia Rui Costa (PT) e José Ronaldo (DEM) apresentaram suas propostas para a economia do estado em um encontro, nesta terça-feira, 7, com representantes da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia (Faeb), Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia (Fecomércio-BA) e Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), no Hotel Mercure, bairro do Rio Vermelho, em Salvador.

Rui defendeu a integração logística do estado e projetos estruturantes como o Porto Sul e a Ferrovia de Integração Oeste Leste (Fiol). “Criamos condições para atrair novas empresas para o estado, mesmo diante da grave crise econômica que o País enfrenta”, disse ao citar a necessidade de investimentos estrangeiros.

Rui Costa (PT)

Na educação, afirmou como meta ter cursos profissionalizantes em todos os 417 municípios baianos, com escolas estaduais como formadoras de mão de obra.

O candidato do DEM prometeu uma aproximação maior com os setores produtivos e uma gestão fiscal mais eficiente, sem elevação da carga tributária. Criticou a segurança pública no governo do PT e também às promessas do governador como “os aeroportos de Ilhéus e Porto Seguro, que não saíram do papel”.

José Ronaldo (DEM)

Ronaldo disse que não concorda com invasões de propriedades rurais e que no seu governo cumprirá as leis sem violência.

As federações defendem a criação de um comitê de interlocução entre o governo, seja ele qual for, e o setor produtivo para atender as demandas e resolver os problemas. Os candidatos receberam as propostas de cada setor e assinaram um termo de compromisso.

