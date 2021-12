Prazo para solicitar 2ª via do título termina nesta quinta

Segue até esta quinta-feira, 25, o prazo para os eleitores solicitarem a segunda via do título. Os interessados devem procurar o cartório eleitoral mais próximo (ou postos do TRE nos SACs) e apresentar um documento original com foto. A impressão não possui custos adicionais.

A Justiça Eleitoral só pode emitir a segunda via do título até 10 dias antes do pleito, segundo o artigo 52 do Código Eleitoral.

De acordo com informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), neste ano mais de 142 milhões de brasileiros vão escolher seus representantes - presidente e vice da República, governador, senadores, deputados federais e estaduais.

Quem não estiver com o título de eleitor no dia da eleição pode votar apresentando apenas o documento pessoal com foto. Entretanto, segundo o TSE, o título é "um documento importante para identificar o local de votação e a seção eleitoral, facilitando ao cidadão exercer o direito ao voto no dia de escolher seus representantes".

A nova via do título mantém as mesmas informações da original e é impressa na mesma hora para o eleitor. No entanto, só pode pedir a reimpressão o eleitor que já tinha o título ou o solicitou até 7 de maio deste ano, data em que foi fechado o cadastro eleitoral para estas eleições.

