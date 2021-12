Prazo da 2ª via de título para eleitor fora da Zona acaba 4ª

Os eleitores que estão fora do domicílio eleitoral têm até quarta-feira, 8, para requerer a segunda via do título. Ao fazer a solicitação, o cidadão deve informar o local onde pretende receber o documento. Já o eleitor que se encontra na sua Zona originária, pode fazer a solicitação do documento até 27 de setembro. As eleições municipais ocorrerão nos dias 7 e 28 de outubro – primeiro e segundo turnos respectivamente – em mais de 5,5 mil municípios brasileiros.

Para obter a segunda via, o eleitor deve se dirigir à zona eleitoral na qual está inscrito ou à Unidade de Atendimento ao Eleitor dos tribunais regionais eleitorais. Se estiver fora do seu domicílio eleitoral, poderá requerer a segunda via ao juiz da zona eleitoral na qual está inscrito.

Pelos dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), há 15.351 candidatos a prefeito, 15.491 a vice-prefeito e 442.179 a vereador em todo país. Em 81 municípios, com mais de 200 mil eleitores, pode haver segundo turno no dia 28 de outubro.

No total, são cerca de 140 mil eleitores cadastrados em todo País para as eleições municipais de outubro. A previsão do TSE é que 252 mil eleitores que moram no exterior justifiquem a ausência na votação, pois não terão condições de comparecer às zonas eleitorais.

Além do título, continuam a ser solicitados, sem limitação de prazo, pelo site do TRE-BA (www.tre-ba.jus.br) ou em qualquer posto da Justiça Eleitoral do Estado, a certidão de quitação eleitoral, que comprova que o eleitor está quite com a Justiça Eleitoral. Para os que precisam regularizar a situação, seja porque tiveram o título cancelado ou não fizeram o alistamento (primeira via do título), há a certidão circunstanciada.





adblock ativo