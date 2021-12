Prates diz que seria uma "honra" ter Geraldo Jr. no PDT

Recém-filiado ao PDT, o secretário municipal de Saúde, Leo Prates, comentou nesta sexta-feira, 28, as especulações de que o presidente da Câmara de Salvador, Geraldo Jr, poderia também ingressar na legenda.

Prates e Geraldo são especulados como possíveis vices na chapa de Bruno Reis (DEM), candidato do prefeito ACM Neto (DEM) à sucessão municipal.

Boa Tarde ! Tenho em Geraldo Jr um grande amigo e conselheiro , o mesmo nunca m procurou pra tratar d ingresso no PDT. Seria uma honra para o trabalhismo ter Geraldo entre seus quadros mas entendo o compromisso dele c o bloco MDB, SD , PSC , PTB e SD. Segue o líder!!! — Leo Prates (@LeonardoPrates4) February 28, 2020

“Tenho em Geraldo Jr um grande amigo e conselheiro, o mesmo nunca me procurou pra tratar de ingresso no PDT”, escreveu Prates, no Twitter.

“Seria uma honra para o trabalhismo ter Geraldo entre seus quadros mas entendo o compromisso dele com o bloco MDB, SD, PSC, PTB e SD. Segue o líder!!!”, completou o pedetista, também pré-candidato a prefeito.

