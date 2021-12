Prates diz que Neto 'tomou a melhor decisão' ao não concorrer ao estado

Após anunciar que não vai sair candidato ao governo do estado nas eleições deste ano, o vereador Léo Prates, líder do Democratas e vice-líder do governo na Câmara, informou que o prefeito ouviu o coração e que, no momento, tomou a melhor decisão.

"Como o prefeito disse, ele foi eleito pela população de Salvador para cumprir o mandato até o final. Mandato esse que vem tornando Salvador cada vez melhor", disse Prates, não descartando a hipótese de se candidatar a deputado estadual.

adblock ativo