PR formaliza, por unanimidade, apoio a Rui Costa ao governo baiano

O PR na Bahia vai apoiar a candidato a governador do PT, o deputado federal Rui Costa. A decisão foi tomada por unanimidade, no final da tarde de ontem, durante convenção do partido. Foi um dia tenso marcado por ameaça de rompimento, telefonemas para Brasília e diversas reuniões, inclusive com o governador Jaques Wagner (PT).



O ministro César Borges (PR), que foi exonerado da pasta dos Transportes por exigência da Executiva Nacional do PR em troca do apoio à candidatura da presidente Dilma Rousseff (PT), não compareceu ao encontro, que contou com a presença de Rui e do candidato ao Senado, Otto Alencar (PSD).



Durante todo o dia, a missão dos operadores do governo era evitar a dissidência do deputado federal João Bacelar, que comanda a metade dos delegados do PR no Estado, e ameaçava apoiar a candidato do DEM, Paulo Souto.



Para garantir a unidade do partido e ter assegurado o tempo de 1 minuto e 16 segundos que o PR dará à chapa do PT no horário eleitoral gratuito, o governo mobilizou sua base. Prefeitos do PSD que votam em João Bacelar ligaram para o parlamentar alertando que se não confirmasse apoio a Rui não votariam nele nestas eleições.



Coube ao próprio Otto Alencar, que preside o PSD no Estado, fazer uma brincadeira desconcertante com João Bacelar, a quem chama de Jonga, quando discursava na convenção, elogiando a "decisão acertada".



"O Jonga não é só PR não. Ele é PR com um pé no PSD. O prefeito de Pombal, Ricardo Maia, é do PSD e vota nele; Dingão, prefeito de Itatim, do PSD, vota nele; Zé Fróes, de Dom Macedo Costa, do PSD, vota nele", revelou Otto, que foi nomeando, um a um, os 10 prefeitos do partido que votam em João Bacelar.



Intervenção



Na outra ponta, para convencer o aliado rebelde a marchar com o PT na Bahia, a Executiva Nacional do PR decidiu dar o comando do partido no estado a João Bacelar. O anúncio foi feito por ele próprio na convenção presidida por José Rocha, criando constrangimento entre os presentes.



"Eu como vice-presidente e futuro presidente do Partido da República da Bahia, quero dizer, Rui e Otto, que vamos dar continuidade às obras que os baianos reconhecem....." E continuou: "Quero saudar o meu colega vice-presidente deste partido, José Rocha"`...".



Neste momento, Rocha interrompeu: "Eu não sou vice, eu sou o presidente", respondeu enfático o parlamentar, que nos últimos meses entrou em rota de colisão com o colega de partido.



Rui Costa agradeceu "muito à família PR" e minimizou os desentendimentos na legenda. Ele negou que o governo tenha feito concessões a Bacelar "O compromisso nosso é igual com todos os partidos: aqueles que estiverem na caminhada participarão conosco da composição do (futuro) governo", disse.



Mas o clima não é nada amistoso. No final da convenção, João Bacelar disse que já foi comunicado pelo secretário-geral do partido, senador Antonio Carlos Rodrigues (SP), e pelo presidente nacional, senador Alfredo Nascimento (AM), que será o presidente do PR na Bahia, para "oxigenar" a sigla que "perdeu quadros".



José Rocha, por sua vez, desconhece a troca de comando. "Não fui informado pela Executiva sobre intervenção no partido. O presidente ainda sou eu de fato e de direito".

