PPP com o povo para derrotar o "xixi"

Filiado ao PRTB há sete anos, o empresário da área de transporte de fretamento Antônio Gomes de Andrade orgulha-se de ser morador de Periperi, no subúrbio ferroviário de Salvador. Como Da Luz, que defende o polêmico aerotrem como alternativa de transporte, Andrade diz que tem a solução para acabar com a fama do baiano de urinar em vias públicas.

É a primeira vez que o senhor disputa um cargo eletivo. Qual a sua motivação?

A minha motivação vem da falta de confiança nos políticos de hoje. Nunca fui político, nunca trabalhei em campanha de ninguém, acreditei nas promessas de alguns e me decepcionei. Por isso, resolvi encarar esse desafio para tentar mudar tudo isso. Não podemos admitir que políticos sejam pessoas corruptas, que o povo não pode confiar. Se não, como fica o nosso futuro, a vida dos nossos filhos e netos?

A decisão de se filiar em um partido pequeno tem a ver, então, com o descrédito nos partidos tradicionais ?

Um partido novo sempre dá mais possibilidades de levar suas ideias. Então, o fato de o PRTB não ser um partido que está envolvido nesses escândalos todos que estão por aí, de fato pesou (na escolha).

Como vice-prefeito e morador do subúrbio, como o senhor pretende ajudar em uma eventual gestão?

Nós vivemos em uma cidade carente, de um modo geral, mas o subúrbio é mais carente ainda, e está abandonado. O suburbano não tem uma representação. Como morador da área, farei tudo para melhorar a vida de lá. Precisamos de esgoto, educação, saúde, segurança. E, como diz Da Luz, precisamos implantar uma administração técnica. Não precisamos de mais chefes. Precisamos de líderes, pessoas que arregacem as mangas para executar a tarefa de um líder.

Projetos para o subúrbio estão no foco das atenções de todos os candidatos. O subúrbio é a bola da vez?

Sempre foi assim, os candidatos desejando os votos do subúrbio. Eles estão lá, mais uma vez. Mas agora, certamente, o povo do subúrbio saberá responder, porque hoje tem um candidato próprio, eu que sou vice de Da Luz. Mas não serei um vice de enfeite. Serei um vice ativo. Os outros candidatos aí já têm cargos importantes, dados pelo povo na confiança. Três deles (Neto, Pelegrino e Marinho) são deputados federais, que têm obrigação de lutar por recursos e projetos para Salvador e a Bahia. O outro candidato (Kertész) já ocupou cargos importantes no Estado, foi prefeito duas vezes, está há 18 anos trabalhando em rádio e, certamente, ele terá como contribuir bastante com a nossa gestão. O Hamilton é mais classista, representante de uma classe. Portanto, as coisas estão se encaixando de maneira natural. Hoje, o candidato para Salvador é Da Luz e seu vice, Antônio Gomes.

Algumas pessoas, inclusive alguns adversários, dizem que a candidatura de Da luz é mais folclore. Como o senhor vê isso?

O interesse deles é que seja desclassificado o nome de Da Luz. Eles estão assustados. Saímos de zero e estamos crescendo. Se você observar, o nosso nome (propaganda) não está em lugar nenhum. A pergunta é a que o povo tem nos feito nas ruas: 'Se um prefeito, nos quatro anos de mandato, vai ter uma remuneração que não chega a

R$ 700 mil, como podem estar gastando R$ 20 milhões numa campanha?'. De onde está vindo este dinheiro? Que interesse está por trás disso? Nossa campanha é aliada apenas a duas pessoas, a Deus e ao povo. Agora, falam que Da Luz é maluco porque fala da aerotrem, uma solução barata de transporte.

Assim como o aerotrem, o senhor tem algum outro projeto de impacto?

Com certeza. Vamos propor parceria público-privada (PPP) com o povo. E o primeiro problema que vamos resolver é o do xixi (na rua). Vamos dar concessões individuais para cada um ter seu sanitário e cuidar, zelar. Isso de maneira organizada.



Mas como vai funcionar?

Vão ser banheiros de concessionários. O povo vai ter essas concessões através de uma forma correta para escolher quem vai tomar conta. Eles vão ter remuneração para isso. E já temos empresas dispostas a investir nesses sanitários. A iniciativa privada entra com os banheiros e, em troca, usará estes equipamentos para propaganda, de graça. Quem for classificado do povo para tomar conta dos sanitários, vai se responsabilizar. Vai ter uma remuneração a partir de uma pequena taxa que virá do usuário. Se as pessoas dão R$ 5 para a cervejinha, não vão dar R$ 0,30, R$ 0,50 para fazer xixi (em lugar decente)? Já o pobre, esse vai ter passe livre.

