PP confirma Cláudio Silva como candidato à prefeitura

O PP confirmou nesta quinta-feira, 4, a candidatura de Cláudio Silvo à Prefeitura de Salvador nas eleições de outubro deste ano. A convenção do partido aconteceu no antigo Bahia Café Hall, na avenida Paralela. O governador Rui Costa esteve no evento.

A chapa ainda não está fechada e falta a indicação do vice. "Temos um acordo com o PR e estamos aguardando. Será uma caminhada difícil e queremos mostrar que Salvador precisa de muito mais", disse.

Cláudio, que foi titular da Sucom durante o governo de João Henrique, falou da disputa política. "Espero que seja um enfrentamento salutar no campo das ideias, que fiquem de fora as agressões e questões pessoais, fincado na forma de transformar a vida das pessoas", afirmou.

Sobre as três candidaturas da base aliada, ele defendeu a sua como a mais técnica. "São três chapas na mesma base e vamos mostrar o que o governo de Rui vem fazendo, um trabalho espetacular na cidade. Os perfis são diferentes, popular, muito político e técnico. Meu perfil é o que mais se aproxima do governador, que faz uma política nova, com técnica e resultado", concluiu.

O ex-ministro e ex-governador Jaques Wagner, que também foi à convenção, falou da questão de ter três candidaturas da base do governo à prefeitura. "Quando era governador também fui a três convenções. Imbassay, que na época era da base, João Henrique e Walter Pinheiro. No 2º turno, fomos com João Henrique e Pinheiro", disse.

Wagner ainda comentou que o processo de impeachment de Dilma Rousseff pode ser favorável à base do governo. "A uma rejeição contra o processo de impeachment muito grande aqui e isso vai ser favorável para nós", destacou.

adblock ativo