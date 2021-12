Poucos militantes e muitos remunerados

Eles são a linha de frente dos candidatos, o contato face a face com os eleitores, os peões da partida de xadrez. Os trabalhadores de rua das campanhas enfrentam sol e chuva, de domingo a domingo, para entregar panfletos, conversar com eleitores, carregar balões e bandeiras em prol do seu candidato. E a motivação? Para alguns poucos, ideologia política. Para a maioria, um salário diário em torno de

R$ 35 a R$ 50.



No final do mês, a jornada pode render em torno de R$ 1 mil, bem acima do salário mínimo de R$ 510, que essas pessoas receberiam caso tivessem um trabalho menos “intenso”. Mas logo elas são alertadas de que não é fácil. “A gente explica antes como é o ritmo de trabalho da campanha. Quem entra já está sabendo disso”, conta Luciano Amorim, um dos coordenadores da campanha de Geddel Vieira Lima (PMDB) ao governo, responsável pela campanha nas rua.



Claro que a remuneração não se compara à da outra linha de frente: a comunicação, com marqueteiros, que chegam a ganhar milhões de reais, ou jornalistas, que podem chegar a ganhar R$ 50 mil em uma campanha.

Convicção - Não são a maioria, mas há quem se submeta a tanto trabalho por acreditar que seu candidato trará melhorias efetivas à sociedade. O militante petista Nildo Bastos, que coordena um grupo de panfletagem pela cidade, é um dos que defendem de fato suas convicções. “O importante não é receber pagamento, a gente quer que o governador (Jaques Wagner) ganhe”, disse.



Só que não é bem assim para quem trabalha, em média, das 8h às 18h, visitando diversos bairros da cidade para entregar panfletos e coletar a opinião dos eleitores sobre o candidato. “Eu tava desempregada, né?, a esperança é que ele ganhe a eleição para eu conseguir um emprego mesmo”, desabafou uma mulher que panfleta para o PT.



Além das visitas aos bairros, as equipes ficam localizadas em pontos estratégicos de grande fluxo de pessoas, como as imediações do Iguatemi ou, do outro lado da cidade, no Largo do Tanque.

As viagens para o interior também necessitam de recrutamento ‘in loco’. A campanha de Paulo Souto (DEM) ao governo, por exemplo, leva gente de Salvador para as outras cidades, os chamados “visitadores”, que então procuram interessados em participar das carreatas do candidato e ajudar no trabalho.



Aqueles que conversam com os eleitores passam por um treinamento para saber as propostas do seu candidato. Falar com a imprensa, nem pensar. “Não posso dizer nada não, moço, tá cheio de gente aí vendo”, esquivou-se uma mulher abordada pela reportagem ontem enquanto empunhava a bandeira de um candidato.

