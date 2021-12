Poucos derrotados se despedem dos seguidores no Twitter

Finalizado o ciclo de campanha para o primeiro turno das eleições 2010, os candidatos derrotados retiram-se de cena ou, quando tem prestígio suficiente para isso, iniciam a corrida para apoiar as chapas vencedoras. Entre aqueles que utilizaram o Twitter como forma de interação com o eleitorado mas que não obtiveram sucesso no pleito, foram poucos os que se despediram dos seus seguidores na web.

Dos candidatos baianos ao governo que não foram eleitos, os únicos que deram adeus aos seus simpatizantes no microblog foram Geddel Vieira Lima (PMDB) e Luiz Bassuma (PV). O peemedebista agradeceu o apoio recebido e reconheceu a vitória do reeleito Jaques Wagner (PT), desejando-lhe sorte em sua administração: “geddel_ As apurações mostram a vitória de Wagner. Curvo-me a vontade das urnas, cumprimento Gov. reeleito e desejo-lhe sorte.

"geddel_ De coração e alma agradeço aos que acreditaram no nosso projeto. Continuarei um militante das causas da Bahia”.



Bassuma foi sucinto em sua postagem. Agradeceu aos baianos e mostrou-se esperançoso quanto a novos pleitos:“bassuma A batalha é dura, mas a esperança é verde e não morre nunca. Obrigado a todos os baianos e baianas!”.

Candidato à reeleição ao cargo de senador derrotado por Walter Pinheiro (PT) e Lídice da Mata (PSB), César Borges (PR) disse que vai continuar usando a internet para se aproximar dos simpatizantes: “SenCesar222 Estaremos juntos através desse canal fabuloso que é a internet. Muitas batalhas ainda teremos pela frente, quero continuar com seu apoio”.



Aspirante ao Senado pelo DEM, José Carlos Aleluia despediu-se apoiando o tucano José Serra (PSDB) à presidência: “aleluia255 Agradeço a todos aqueles que me apoiaram. Vamos continuar juntos para eleger @joseserra_”.



Entre os presidenciáveis, Zé Maria (PSTU) agradeceu o apoio recebido e pregou continuidade à luta socialista: “zemaria_pstu Escrevo para agradecer a todos/as pela atencao e apoio. Passada a eleicao, a luta continua. Vamos a ela!”.

Já Plínio (PSOL) continuou tuitando em busca de sugestões para o posicinamento político de seu partido no segundo turno: “pliniodearruda Peço sugestões para o posicionamento do PSOL no segundo turno”.



