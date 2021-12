Postos da Justiça Eleitoral não funcionam na segunda-feira

Os postos da Justiça Eleitoral na Bahia não funcionam nesta segunda-feira, 11. Na capital, não haverá atendimento na Central de Atendimento ao Público (CAP), localizado na sede do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), nos postos instalados no Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), e o Núcleo de Atendimento Jurídico (NAJ), no Shopping Baixa dos Sapateiros.

Os cartórios do interior também estarão fechados.

A medida acontece por conta do Dia do Magistrado e da Criação dos Cursos Jurídicos.

