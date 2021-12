Portal do Sertão: Comércio garante sobrevivência de centenas

Há dez anos, a dificuldade para encontrar espaço no mercado de trabalho definiu o caminho de Maria Luizete da Silva, 48. No maior corredor comercial de Feira de Santana, a Avenida Salles Barbosa, ela ganha a vida com o comércio informal. Em meio a centenas de outros vendedores, a sobrevivência é conquistada mediante a persistência.



“Aqui não tem sábados, domingos ou feriados, é trabalho todos os dias”, afirma.



Não tem também cobertura previdenciária.

As matérias-primas que abastecem o corredor comercial procurado por sacoleiros de todos os cantos da Bahia vêm de outros estados nordestinos, principalmente o Ceará. “Atendo muita gente que compra para revenda. Dá para fazer um preço diferenciado”, diz Luizete. Mas a maioria, segundo ela, é no “pinga-pinga” mesmo.



Primeiro emprego - O primeiro emprego formal da vida de Reinivaldo Santos Oliveira, 26 anos, morador de São Gonçalo dos Campos, foi uma conquista que aconteceu há 11 meses. “Aqui na cidade não tem muitas opções além das granjas”, diz. Antes da carteira assinada pela Gujão, ele trabalhava informalmente como operador em um moinho de reciclagem. Com salário garantido e benefícios como assistência médica para ele, mulher e a filha de 4 anos, os projetos são para melhorar a casa onde vivem. “Vamos levantar uma cobertura”, projeta a obra, cuja conclusão no fim do ano vai ser ajudada por um benefício da carteira assinada: o décimo terceiro.



A região de Feira começou a se tornar um polo da avicultura há 25 anos. “Os primeiros interessados perceberam que a região era interessante por conta da proximidade com Salvador”, explica o presidente da Gujão, Carlos Augusto Pimenta da Silva.



Hoje, a atividade envolve 17 municípios da microrregião. A estimativa é que as três principais empresas em atividade abatam por dia 300 mil aves, que abastecem o mercado baiano, responsáveis pela geração de três mil empregos diretos.







