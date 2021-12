Polo Industrial de Ilhéus tem dificuldades no transporte

Aguirre Peixoto, do A TARDE

Pensado como uma alternativa para suprir a mão-de-obra liberada com a decadência da cultura do cacau na região, o Polo de Informática de Ilhéus não chegou a ter o efeito desejado, mas já alcança os elevados R$ 2 bilhões anuais de faturamento e 1,5 mil empregados.



Apesar da alta cifra, o setor tem no aeroporto de Ilhéus o principal gargalo.



A Agência Nacional de Aviação Civil restringiu o fluxo de aviões de grande porte, o que prejudica o escoamento de produções em larga escala.



Além disso,um problema antigo traz transtornos: não há alfândega no aeroporto, o que impede a importação. As matérias-primas têm de entrar pelo aeroporto de Salvador e ser transportadas, via rodovia, até Ilhéus. A jornada tanto encarece o produto final quanto, muitas vezes, atrasa, porque é comum que mercadorias demorem retidas na Receita Federal.

