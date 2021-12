Políticos provocam ACM Neto em festa petista em Salvador

Políticos e militantes voltaram a lotar o Largo de Santana, no Rio Vermelho, na capital baiana, neste domingo, 26, para comemorar a reeleição da presidente Dilma Rousseff (PT). Enquanto os militantes festejaram a vitória da petista, políticos aproveitavam o momento para preparar o terreno para a eleição municipal de 2016.

De cima do trio que animava a festa petista, a vereadora Aladilce (PCdoB) ressaltou que a atuação de Dilma nas áreas sociais deu a vitória para a petista. "Foi o momento de mais aguda divisão de dois projetos. Venceu a esperança, a educação, a saúde e a assistência social" disse ela, aproveitando para convocar os eleitores a manterem a mobilização para o próximo pleito.

Sem citar o nome do prefeito ACM Neto (DEM), a vereadora - que disputou a eleição para deputada estadual, mas não venceu - disse que o movimento de esquerda deveria chegar a Salvador para tornar a capital uma "cidade para todos baianos".

Entusiasmado, o deputado estadual reeleito Rosemberg Pinto (PT-BA) foi mais enfático e, além de também pedir mobilização para vencer a eleição municipal, aproveitou a derrota do tucano, aliado de ACM Neto, para provocar o prefeito. "Neto está chorando agora em Minas Gerais (o democrata acompanhou a apuração ao lado do candidato derrotado Aécio Neves - PSDB -)", ironizou.

O deputado estadual - que foi o 11º candidato mais votado no pleito deste ano na Bahia - destacou a dificuldade da eleição. "Não foi fácil esperar 3 horas para ter o resultado. Mas a alegria contagiou essa praça", disse ele, convocando os militantes a gritarem "Dilma, presidente" e "Dilma, 13".

A petista venceu com 51,64% dos votos contra 48,36% de Aécio Neves, com 100% das urnas apuradas. A diferença entre os dois candidatos foi de pouco mais de 3 milhões de votos, a menor diferença em um segundo turno desde a redemocratização.

Tradição

Como já é tradição, os petistas "pintaram" o Rio Vermelho, um dos bairros mais boêmios de Salvador, de vermelho para comemorar a vitória do seu partido na corrida presidencial.

Orgulhosos, os militantes exibiram a cor do partido, que, durante alguns momentos da eleição, chegou a ser esquecida. Com estrelas estampadas no corpo, bandeiras do PT ou de Dilma em punho, os eleitores vibravam com a reeleição.

Apesar de não se declarar petista, a assistente social Cláudia Sampaio, 44 anos, se misturava entre os militantes do partido. De blusa vermelha e estrela com número 13 presa na testa, Cláudia comemorava animada.

Ela disse que sempre vota na esquerda e esse ano optou por Dilma por acreditar que ela representa um projeto para fazer o país avançar, além de representar diversos grupos sociais.

Cláudia também explicou que costuma ir às ruas nos dias das eleições, porque "acha importante a participação popular em qualquer processo eleitoral".

Cláudia se "vestiu de petista" para comemorar reeleição de Dilma (Fernando Amorim | Ag. A TARDE)

