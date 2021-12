Podemos lança Bacelar como pré-candidato a prefeito de Salvador

O deputado federal Bacelar teve sua pré-candidatura a prefeito de Salvador lançada durante Encontro Nacional do Podemos, realizado na manhã deste sábado, 23, no Centro de Cultura da Câmara Municipal.

Com o lema "Nossa força vem dos bairros", o encontro teve a presença de lideranças e moradores de diversas comunidades da capital, além de representantes partidários e do governo Rui Costa. Em ritmo de pagode baiano, o jingle apresentado ao público tem como refrão o seguinte apelo: "Bora, Bacelar. Salvador mandou te chamar".

Natural de Esplanada, no interior baiano, o pré-candidato iniciou seu discurso enfatizando sua identidade com a cidade de Salvador. Relembrou sua trajetória e atuação nos bairros da capital e não economizou nas críticas à gestão do prefeito ACM Neto (DEM), e dirigiu elogios ao governador Rui Costa (PT), de quem é aliado político.

"Criaram a ilha da fantasia em Salvador, esqueceram que temos a capital do desemprego. Já Rui fez grandes obras de encosta, ligou o Subúrbio à orla atlântica, concluiu o metrô. Agora falta um prefeito que olhe para todos os bairros, principalmente onde está a força trabalhadora dessa cidade", afirmou o deputado.

Bacelar, ao falar da sua eventual gestão, indicou que vai "governar com o povo", incentivando a economia solidária, o microcrédito, dando oportunidade aos moradores de rua e aplicando investimentos em áreas como educação, esporte e turismo. "Queremos fazer de Salvador a capital da educação e da cultura, inspirados em dois nordestinos: Anisio Teixeira e Paulo Freire", citou.

Pré-candidatura foi lançada durante Encontro Nacional do Podemos

Entre os presentes no encontro, esteve o deputado federal e também pré-candidato a prefeito Pastor Sargento Isidório (Avante). O parlamentar tem seu nome especulado para compor chapa com Bacelar. No palco do evento, Isidório roubou a cena ao chegar atrasado no momento em que o líder do Podemos discursava. Na fala de ambos, ficou nítido que nutrem a possibilidade de uma caminhada juntos no pleito de 2020.

"Nossos pensamentos caminham na mesma direção, na defesa da nossa população", sinalizou Bacelar. Isidório, no mesmo tom, brincou que a única coisa que diferencia os dois são os perfis, mas o sonho de ser prefeito é o que os aproximam. "Eu também quero ser prefeito, mas não tenho nenhum problema se eu não for, mas você for", disse Isidório.

No mesmo sentido, o pré-candidato do Avante também sugeriu a Bacelar que, caso chegue à prefeitura, valorize o que há de bom na atual administração: "O que for bom, melhore. O Morar Melhor, amplie".

A presidente nacional do Podemos, Renata Abreu, esteve no encontro para manifestsr seu apoio a Bacelar. "É o nosso direito de votar que mudará o futuro. Digo a vocês que essa prefeitura de Salvador é prioridade para o Podemos", afirmou.

Secretário-geral do PSB baiano e presidente da Fundação Luís Eduardo Magalhães, Rodrigo Hita lembrou que sua legenda também pleiteia o Executivo, mas que defende a união do grupo no rumo do mesmo objetivo. "Bacelar é uma força muito grande em Salvador, tem uma das maiores votações na capital. Vários partidos estão botando candidato, mas temos um objetivo comum que é conquistar a prefeitura", frisou.

Hita também disse que houve erro do grupo que integra nas eleições de 2016, quando Bacelar se aliou ao prefeito ACM Neto. "Foi um erro de estratégia e condução de campanha. Você deu a vitória a ACM Neto naquela eleição com a sua força nos bairros", explicou.

O irmão do pré-candidato, Maurício Bacelar, diretor da Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab), ressaltou o caráter plural de Salvador e questionou, em tom crítico, a gestão atual. "Essa cidade foi dividida pelo muro invisivel nos últimos tempos. Ricos de um lado, do outro mais de 90% da população rejeitada pelos ricos. Esse muro só pode ser derrubado pela força da educação. Chegou a vez de derrubar esse muro", bradou.

Rivailton Veloso, presidente do PTC na Bahia, é também pré-candidato a prefeito, mas disse estar ao lado de Bacelar na corrida pelo Executivo.

Os vereadores do Podemos por Salvador, Sidninho e Toinho Carolino, elogiaram a trajetória do líder político. "Bacelar prefeito deixou de ser sonho para se tornar realidade. Tem história, são mais de 40 anos trabalhando por Salvador, conhecendo as dificuldades do seu povo", afirmou Sidninho. Para Carolino, é a hora de Bacelar caminhar para a realização do sonho de ser prefeito, pois os sonhos de ser vereador e secretário de Educação já foram vivenciados. "Ele representa o sonho do soteropolitano que vive nas comunidades. Tem olhar sensível às causas do negros, das nossas comunidades e aposta na educação para mudar a realidade", enumerou.

Deputado estadual e primeiro vice-presidente da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA), Alex Lima iniciou sua vida política como assessor de Bacelar em 2005. Atualmente no PSB, o parlamentar defendeu que o grupo do governador Rui Costa lance "o máximo de candidaturas" em 2020. "Lá na frente, a gente se une no segundo turno. Mas preciso dizer que a candidatura que mais tem a cara de Salvador é a sua", externou.

Representando o governador Rui Costa, a secretária estadual de Relações Institucionais, Cibele Carvalho, elencou pontos positivos do pré-candidato do Podemos. "Bacelar tem características imbatíveis, como ser defensor da educação, contra homofobia, contra a retirada de direitos do trabalhador, um grande aliado do governador Rui Costa", descreveu.

Também estiveram no evento lideranças como Antônio Fernando, ex-prefeito de Saúde; Davi Cerqueira, presidente da Câmara de Aramari; Rodrigo Lima, ex-prefeito de Esplanada; Sandra Fabíola, presidente do Podemos Mulher na Bahia; além de representantes dos mandatos dos deputados Jânio Natal (Podemos) e Robinson Almeida (PT), e da deputada Fabíola Mansur (PSB).

adblock ativo