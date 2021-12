PMDB oficializa candidatura de Geddel ao Governo da Bahia

Com participação de mais de cinco mil pessoas, o PMDB oficializou a candidatura do ex-ministro Geddel Vieira Lima ao Governo do Estado da Bahia nesta segunda-feira, 21, em convenção estadual realizada em Salvador, na área externa do Wet’n Wild. O evento contou com a presença da candidata petista à Presidência da República, Dilma Rousseff, do seu vice, o deputado Michel Temer, e do líder do PMDB na Câmara Federal, Henrique Eduardo Alves.



Em seu discurso, Geddel fez uma ampla explanação do seu programa de governo, com ênfase para questões como segurança pública, saúde, ensino e cultura. O candidato também aproveitou para reforçar seu apoio à candidatura de Dilma Rousseff ao dizer que a petista tem "vocação para a vida pública". "Ela tem noção de que os homens e mulheres do Brasil têm urgência na realização de obras públicas", afirmou.

