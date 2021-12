PMDB "faz questão" da vice de ACM Neto, afirma Bruno Reis

O deputado estadual Bruno Reis (PMDB) assegura que a aliança dos 15 partidos que formam a base de apoio do prefeito ACM Neto (DEM) não vai trincar após o processo de escolha do vice da chapa.

Apesar de a vaga ser disputada por cinco nomes, o PMDB já avisou que não abre mão de indicar Reis para a vice. "O que o PMDB diz, sem ameaças, sem pressão, mas de forma contundente, legítima, é que faz muita questão (da vaga)".

Argumenta que o PMDB pensa numa relação no presente e no futuro. "Entendemos que, no projeto do presente, respeitando a legitimidade e entendendo também que todos os outros partidos têm o direito de reivindicar, o PMDB acha que, seja qual for o critério adotado, a gente preencheria mais os requisitos que os demais para a posição de vice, seja para projeto de agora como futuro. O PMDB pode ajudar a futura gestão do prefeito ACM Neto e representará muito no quadro sucessório de 2018 (eleição de governador)".

Concessões

Ele lembrou que, além de tudo isso, o partido espera contrapartida do DEM. "O PMDB já fez algumas concessões. Por exemplo: quando em 2014 Geddel (Vieira Lima, ministro-chefe de Governo) abriu mão de se candidatar a governador para apoiar Paulo Souto e houve empenho do PMDB como se o candidato do governo fosse Geddel. O PMDB já fez gestos com o Democratas e os partidos de oposição como um todo. Isso é mais um argumento".

Se por acaso não for o escolhido para vice, Bruno Reis disse que não tomará qualquer atitude contrária à aliança dos partidos que apoiam o prefeito. "Sou um soldado do grupo. Irei me empenhar como se candidato fosse, inclusive com o mesmo entusiasmo como foi com o prefeito ACM Neto. Sou novo, tenho 39 anos, uma carreira política pela frente e o tempo só não é bom para quem não sabe esperar".

Ele não acredita que o processo de escolha do vice seja resolvido nesta semana. A convenção dos partidos leais ao prefeito será em 5 de agosto.

adblock ativo