PMDB e PSDB polarizam disputa pela vice na chapa de ACM Neto

A disputa para ocupar a vice na provável chapa pela reeleição do prefeito ACM Neto (DEM) nas eleições deste ano, ao que parece, está sendo polarizada entre PMDB e PSDB. Nesta quarta-feira, 13, o PMDB, que já vem reivindicando a vice publicamente por meio de seus dirigentes, mandou um recado ao prefeito e ao PSDB (que também está na briga), afirmando que "não abre mão da vaga".

O deputado federal Lúcio Vieira Lima, presidente estadual do PMDB, diz que, politicamente, o partido é o que mais acrescenta ao democrata. "Quando o PMDB diz que vai brigar pelo espaço é pensando em toda a coligação. Não discutindo a qualidade individual de cada candidato, mas é o PMDB quem tem condições de acrescentar mais à vitória e todos têm que estar preocupados com ela. De fato, o PMDB pleiteia a vice, não vai abrir mão, não por direito, mas porque que é o melhor para o grupo", afirmou o peemedebista.

Lúcio disse ainda que repetiu sua tese nesta terça, 12, em Brasília, durante jantar em homenagem ao ministro da Educação, Mendonça Filho (DEM-PE), que teve a presença de ACM Neto. "Falei não só para o prefeito, como para o presidente nacional do DEM, o senador Agripino Maia, com quem estamos entrosadíssimos aqui em Brasília ajudando na administração de ACM Neto", pontuou.

O deputado ainda afirmou que se a conversa passar pelo "direito" de indicar, também o PMDB leva vantagem, já que na eleição passada ao governo do estado, em 2014, o partido abriu mão da cabeça de chapa em favor do candidato do DEM, Paulo Souto, derrotado por Rui Costa (PT) no pleito.

No último dia 4, o ministro da Secretaria de Governo, Geddel Vieira Lima (PMDB), afirmou ao A TARDE que o partido está credenciado como ocupante da vice na chapa. "Nós vamos brigar, reivindicar, mostrar ao prefeito que peça a compreensão aos demais aliados, mas esse é o momento do PMDB, nosso partido tem essa primazia para ocupar a vice, para fortalecer a vitória dele e a própria governança", disse ele, à época.

"Parceiro histórico"

O deputado federal João Gualberto, presidente estadual do PSDB, afirmou, por sua vez, que seu partido sai na frente dos demais aliados pela vaga de vice por ser um "parceiro histórico" do DEM de ACM Neto. Ele informou que também se reuniu com o prefeito nesta terça-feira, em Brasília, e defendeu sua tese.

"Em 2012, O PSDB foi o primeiro partido a apoiar ele, no primeiro e segundo turno. PSDB e DEM são parceiros históricos no Brasil, nas eleições para presidente. Além disso, nossa bancada está entre as três maiores, que impacta no tempo de televisão. Temos todos os direitos de reivindicar a vice", ponderou.

Para Gualberto, pela boa avaliação de ACM Neto em pesquisas, é natural que os aliados reivindiquem a participação na chapa majoritária. "Ele está avaliando, ouvindo todos os aliados. É natural que todos os aliados queriam, faz parte do jogo político. Ele é o prefeito mais bem avaliado do Brasil. As pesquisas mostram que ele deve ganhar no primeiro turno com facilidade", diz.

Apesar de defender a vaga para o PSDB, Gualberto afirma que não quer "medir quem tem mais direito" para a indicação da vice. "Somos parceiros das administrações, não queremos por querer, somos o grande parceiro do DEM, que não chantageia, não dizendo que outros fazem isso. O PSDB tem uma noção de mundo bem parecida com o DEM", afirma.

Caso o PSDB indique o vice, o escolhido será o presidente da Câmara Municipal de Salvador, vereador Paulo Câmara. Por outro lado, caso a indicação parta do PMDB, o indicado será o deputado estadual Bruno Reis.

