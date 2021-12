PMDB baiano reafirma apoio a Dilma na presença de Michel Temer

Com a presença do presidente nacional do PMDB e candidato a vice-presidente, Michel Temer, o PMDB baiano reafirmou seu apoio à presidenciável Dilma Rousseff (PT), em evento realizado na manhã desta sexta-feira, 8, no Hotel Fiesta. Apesar da mobilização em prol do segundo turno, líderes da legenda na Bahia admitiram ter ficado "magoados" com o afastamento da petista no final da primeira fase da campanha.



O posicionamento de apoio em torno de Michel Temer foi explicitado através de novas fotos e slogan, nos quais o presidente nacional do PMDB aparece em destaque ao lado de Dilma Rousseff (PT) e Geddel Vieira Lima (PMDB), ocupando lugar onde anteriormente aparecia o presidente Lula.

*Com informações de Thaís Rocha, do A TARDE.

