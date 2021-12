PMDB anuncia apoio a ACM Neto no 2º turno

O PMDB anunciou na tarde desta quarta-feira, 10, durante coletiva de imprensa na sede do partido, no Costa Azul, que apoiará o candidato ACM Neto (DEM) no segundo turno das eleições em Salvador.

Já o candidato Mário Kertész, derrotado no primeiro turno, não participou da coletiva. Ele deve se desfiliar do partido e anunciar, na manhã desta quinta, 11, apoio a Nelson Pelegrino (PT).

O anúncio oficial do apoio a Neto foi feito pelo atual vice-presidente da Caixa Econômica Federal, Geddel Vieira Lima. Também participaram da coletiva o presidente do PMDB na Bahia, Lúcio Vieira Lima, o ex-vice de Mário Kertész, Nestor Neto, e o próprio ACM, além de representantes de partidos aliados.

Em resposta ao presidente interino nacional do PMDB, senador Valdi Raupp, que mencionou a possibilidade do ex-ministro deixar o cargo de vice-presidente da Caixa após o anúncio do apoio ao candidato ACM na Bahia, Geddel afirmou que permanece na função, assumida após indicação da presidente Dilma, e que a aliança com o DEM é regional e não tem interferência na aliança nacional. O PMDB integra a base aliada do governo da presidente Dilma Rousseff (PT).

