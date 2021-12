PM define esquema de segurança para eleições 2012

A Polícia Militar da Bahia já definiu o esquema de segurança para o próximo dia 7 de outubro, quando acontece a eleição municipal. Segundo a corporação, 31.512 polícias e bombeiros participarão da "Operação Eleições 2012" em todo o Estado.

No dia do pleito, os agentes ficarão de prontidão, a partir das 7h da manhã, a 100 metros de cada seção eleitoral. Após o encerramento da votação, às 17h, as urnas serão escoltadas até o local de apuração, onde a PM permanecerá até que os resultados sejam divulgados.

Até a tarde desta quinta-feira, 27, o comando-geral PM designou 124 oficiais para trabalharem como coordenadores de policiamento nas cidades do interior. A ideia é dinamizar as ações de segurança pública. Um outro grupo de oficiais ficará em um posto avançado no Tribunal Regional Eleitoral (TRE), em Salvador, para atender as demandas eleitorais.

Já a ouvidoria da PM estará de prontidão, durante todo o período eleitoral, por meio do telefone 0800 284 0011 e do site institucional https://www.pm.ba.gov.br/.

