Plínio pede na web ajuda de eleitores sobre 2º turno

O candidato do PSOL à Presidência da República, Plínio de Arruda Sampaio, que obteve 0,87% dos votos válidos na eleição deste domingo, 3, anunciou, por meio de sua página na rede de microblogs Twitter, que quer sugestões de seus eleitores para decidir o posicionamento que irá tomar no segundo turno. Plínio indicou um e-mail para o qual devem ser enviadas as sugestões. Ele informou que a decisão final deverá ser anunciada em dois dias.

No final da manhã de hoje, Plínio informou que 26 pessoas sugeriram que o partido não apoiasse nem Dilma Rousseff (PT) nem José Serra (PSDB) na disputa presidencial. Dezesseis eleitores sugeriram apoio à candidata petista e 11 ao tucano. O candidato também usou sua página no Twitter para anunciar que pretende fazer debates em universidades, com a sua participação de intelectuais que ajudaram sua candidatura, sobre os rumos do socialismo no século 21.

