Placas de campanha são alvo de vandalismo em Salvador

Placas de campanha eleitoral de diversos candidatos furadas, derrubadas ou até mesmo destruídas. Este foi o cenário que A TARDE encontrou nesta terça-feira, 19, ao circular por ruas e avenidas da capital baiana, como as avenidas Paralela e Octávio Mangabeira. Coordenadores de campanha de chapas majoritárias afirmam que o vandalismo tem causado prejuízos.

De acordo com Léo Prates, coordenador da chapa majoritária da coligação "Unidos pela Bahia", placas móveis do candidato ao governo pelo DEM, Paulo Souto, "têm sido vandalizadas", de 20 a 30 casos por dia. "Prefiro não dizer quem é. Tem muitos casos de cortes com estilete", diz.

Prates destaca que, por conta das ações, foi montada uma "estrutura antivandalismo". "Para economizar, a gente tem um reparador. Troca a lona e mantém a moldura. Temos placas presas com sacos de areia. Acho difícil ser ação do vento".

Coordenador de campanha da coligação "Um novo caminho para a Bahia", encabeçada pela candidata ao governo Lídice da Mata (PSB), Antonio Carlos Trame afirma que na maioria dos casos, não dá para reparar.

"É um vandalismo. Uma ação antidemocrática. Placa é para quem não dispõe de tempo de TV. O DEM e o PT, por exemplo, não precisam nem botar. Quem faz isso é raivoso ou interessado", afirma Trame. No início da campanha, segundo ele, oito placas foram danificadas por um homem com estilete no Dique do Tororó.

A assessoria da coligação "Pra Bahia Mudar Mais" foi procurada pela reportagem, mas, até o fechamento desta edição, não respondeu à solicitação.

A TARDE verificou ainda placas danificadas em regiões próximas ao Centro de Convenções, ao antigo Aeroclube, ao Parque de Exposições. Houve também em frente à praia de Armação, à Estação Mussurunga e ao shopping Paralela.

Camaçari

Nesta terça, por meio de nota, o presidente do DEM em Camaçari, Helder Almeida, informou que deve entrar nesta quarta, 20, com uma representação na Justiça Eleitoral do município por conta de placas dos candidatos a deputado federal Paulo Azi (DEM) e de Antonio Elinaldo (DEM), que disputa vaga na Assembleia Legislativa terem sido destruídas ou danificadas.

"Se fosse ato de vandalismo, todas as placas teriam sido danificadas. O que vemos é apenas o material da oposição, que está ao lado da propaganda dos petistas, totalmente destruído, enquanto a dos nossos adversários está intacta", frisou Almeida.

Presidente do PT na Bahia, Everaldo Anunciação afirmou que o PT não tem fiscais. "Ele (Almeida) está supondo que seja do PT. Acusação tem que ter prova concreta e não 'achismo'. Acho um absurdo qualquer cidadão desrepeitar material de divulgação".

