Placas de campanha eleitoral viram abrigo contra a chuva

As placas de campanha de candidatos às eleições deste ano têm servido para outros objetivos além do eleitoral. É que durante as chuvas que caíram na manhã desta quinta-feira, 7, em Salvador, funcionários da prefeitura utilizaram os objetos para se protegerem. Em uma das imagens registradas, dá para ver nitidamente a placa do candidato deputado federal pelo PT, Robinson Almeida.

As imagens foram registradas no gramado próximo à sede da Embasa no Rio Vermelho, na rua da Lucaia e a entrada do bairro Santa Cruz. Os funcionários cortavam a grama, mas interromperam o serviço, no momento do registro, por conta da chuva.

<GALERIA ID=19423/>

