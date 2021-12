Pinheiro está "ajudando" campanha, diz Rui Costa

O candidato do PT ao governo da Bahia, Rui Costa, disse na última segunda-feira, 29, que o senador Walter Pinheiro, seu correligionário, continua "ajudando" em sua campanha, mesmo após as declarações de que o PT "pregou uma peça contra ele" no caso Instituto Brasil.

No último sábado, o governador Jaques Wagner foi menos diplomático e admitiu que a situação de Pinheiro dentro do PT ficou complicada. "Eu sou contra essas caças às bruxas, mas é óbvio que ficou ruim, porque ele levantou uma lebre genérica", disse Wagner. Para ele, a fala de Pinheiro foi "leviana".

Questionado antes de participar de debate na TV Aratu sobre a situação de Pinheiro, apontado como seu coordenador político de campanha, Rui disse que não gostaria de comentar nada. "Não sou obrigado a comentar a declaração de outra pessoa", esquivou-se.

Já o senador adotou o silêncio desde que o áudio de suas declarações à revista Veja foi publicizado. Procurado, não atendeu a nenhuma das ligações. Sua assessoria informou que ele não se pronunciaria sobre os últimos episódios.

Também foi informado que Pinheiro se encontra em repouso, afastado das atividades da campanha, após ser diagnosticado com "trombose nas veias gastrocnêmias mediais", conforme publicação em seu site.

Clima ruim

O presidente do PT na Bahia, Everaldo Anunciação, evita discutir a possibilidade de saída de Pinheiro do partido e minimiza o clima ruim, embora muitos petistas já tenham dito que, em caso de derrota na eleição, o senador pode pagar pelo resultado.

Everaldo diz ainda que o momento é de pensar na campanha de Rui. O discurso é o mesmo adotado por Wagner. "Não é hora de discutir isso, está muito cedo. Agora a gente tem que se preocupar em eleger Dilma, eleger o Rui e o Otto, depois...", declarou.



Pinheiro e Rui foram dois dos petistas citados pela presidente do Instituto Brasil, Dalva Sele, como beneficiários de um suposto esquema de caixa-dois, denunciado à Veja, que teria desviado recursos públicos na ordem de R$ 50 milhões.



Horário eleitoral

A poucos dias das eleições, a coligação do DEM voltou a usar em seu programa eleitoral a matéria da Veja, relacionando-a a Rui Costa.

Por outro lado, o petista afirmou que, além de processar criminalmente o candidato a governador Paulo Souto (DEM), também adotaria a mesma medida em relação ao prefeito de Salvador, ACM Neto, por depoimento do gestor sobre o caso do Instituto Brasil, exibido na TV.

Ao saber da declaração de Rui Costa, ACM Neto ironizou. "Não cometi nenhum crime, nem fui acusado de cometer nenhum", afirmou o democrata.



Colaborou: Patrícia França

