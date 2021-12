Pinheiro e Lídice lideram, com 18% e 17%

A disputa pelas duas vagas no Senado Federal confirmou as expectativas e chega à reta final como a mais acirrada das eleições 2010 na Bahia. O segundo levantamento A TARDE/Vox Populi confirma o cenário de empate técnico entre os três candidatos mais bem colocados nas pesquisas de intenções de votos, embora apresente uma alteração no primeiro lugar. O número de indecisos caiu de 39% em agosto para 27%, mas ainda é suficiente para fazer diferença na eleição.



No pleito de amanhã, o eleitor precisa votar em dois candidatos diferentes para o Senado. O Instituto Vox Populi utiliza uma metodologia própria para totalizar as intenções de votos, com uma ponderação que modifica o peso dos votos de eleitores indecisos e os brancos e nulos. Por isso, os números apresentados são de grandezas diferentes dos que são apresentados por outros institutos e a conta fecha em 100%.

