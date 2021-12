PF detém 9 pessoas envolvidas em compras de votos

A Polícia Federal deteve 9 pessoas em Feira de Santana, a 109 km de Salvador, suspeitas de envolvimento com compras de voto. Entre os envolvidos estão dois candidatos a vereador e um vereador. A ação faz parte da Operação Simão, contra crimes eleitorais, e contou com a participação de 40 policiais federais.

As investigações iniciaram há cerca de um mês, a partir de requisição do Ministério Público Eleitoral, que noticiou haver informes da captação ilícita de votos por parte de um candidato a vereador vinculado a uma igreja evangélica. "O grupo do pastor formava lista de oração, em troca de dados eleitorais, ofereciam a benção ou amaldiçoavam a pessoa se negasse passar os dados. Assim, a nossa busca era saber quem eram os responsáveis pelas listas", informou o delegado da Polícia Federal, Fábio Muniz.

A mesma incluía também a distribuição de gêneros alimentícios em comunidades carentes, a fim de arregimentar eleitores, chegando-se, ainda, à identificação de um esquema de favorecimento na marcação de exames e consultas médicas pelo SUS àqueles que prometiam seu voto ao candidato. "Havia esquema para fornecimento de exames e consultas médicas em trocas do fornecimento de dados eleitorais, se houvesse a recusa não realizaria o exame ou consulta", informou o delegado.

Por meio de uma escuta telefônica autorizada, a PF descobriu que teve uma negociação de compra de um lote de votos. "Uma liderança política ligou para o pastor e ofereceu esse lote de votos, como o pastor não tinha o valor pedido, passou para outro candidato que fechou a negociação", revelou Fábio Muniz.

O promotor Aldo Silva acredita que isso é apenas uma pequena parte de um esquema. "É a ponta do iceberg, estamos diante de uma organização criminosa", destacou.

Os investigados responderão pelos crimes previstos nos artigos 299 e 334 do Código Eleitoral, que preveem penas de prisão, multa, e até mesmo cassação dos registros de candidatura.

O nome da operação, "Simão", vem do codinome utilizado pelos policiais para se referir ao principal investigado, uma referência ao Apóstolo de Jesus Cristo.

