Petrobras: Dilma tem "responsabilidade", diz Campos

O candidato do PSB à presidência da república, Eduardo Campos, disse que a presidente Dilma Rousseff, candidata à reeleição pelo PT, tem "responsabilidade máxima" por todos os problemas da Petrobras, inclusive o recente suposto treinamento de ex-diretores e da presidente da estatal Graça Foster, que foram depor na CPI do Senado.

Ela seria responsável, conforme o socialista, "porque há quase 12 anos comanda esse setor (petrolífero)". Lembrou que, desde o primeiro governo Lula, ela, como ministra das Minas e Energia, presidia o Conselho da Petrobras.

"Não tem como separar a presidente da crise da Petrobras. A responsabilidade objetiva sobre o treinamento, o teatro que submeteram o Congresso Nacional, aí acho que a apuração vai dizer. Mas é lamentável que depois de tudo que aconteceu na Petrobras a atitude do governo não seja outra. A atitude que estávamos esperando, nesse momento, era a de falar a verdade, deixar que a verdade pudesse ajudar na recuperação da Petrobras. Não vamos recuperá-la um dia protegendo quem fez errado", disse, na tarde desta quinta, 7, em entrevista na Sociedade Protetora dos Desvalidos, entidade secular criada para ajudar na compra de cartas de alforria de escravos, situada no Centro Histórico em Salvador.

Conforme Campos, essas práticas sempre foram condenadas pelo PT. "Imagine se fosse o governo do presidente Fernando Henrique, o que o PT estaria dizendo? O mesmo? Não. Acho que a gente tem que ter responsabilidade", afirmou.

Roteiro

O roteiro preparado pelo PSB foi uma visita a entidades negras cujas sedes ficam situadas no Pelourinho, e ele aproveitou o mote para dizer que pretende ampliar as políticas de afirmação racial. "As cotas só não resolvem. Tem que ter cota e política de assistência estudantil, como passe livre, os restaurantes nas universidades, as bolsas".

Conforme ele, "muitos cotistas estão abandonando os cursos porque você garante a política de cotas, mas as pessoas não têm como ir, onde comer e abandona. Tem cursos que estão com taxas de abandono de 40% a 50%".

O PSB preparou uma festa com bandinha e muitos cabos eleitorais para receber Campos, as candidatas do partido ao governo estadual, Lídice da Mata, e ao Senado, Eliana Calmon. No corpo a corpo, o ex-governador desceu do carro na entrada do Terreiro de Jesus e foi, ao som da batucada, distribuindo abraços e acenos

Ele passou no tradicional Restaurante de Alaíde do Feijão, onde tomou um "caldinho". Depois foi até as sedes do Cortejo Afro e Olodum. Na caminhada se dirigia às pessoas que observavam o movimento, sorria sempre e fazia cumprimentos.

A "baiana" Teresa Santos Silva, que trabalha como uma espécie de chamariz de turistas para uma joalheria do Pelourinho, vestida tipicamente, ficou impressionada com a "educação" do candidato. "Ele gosta de pobres", sentenciou, avisando que iria votar nele, embora não soubesse de quem se tratava.

"Quem é ele mesmo?", indagou, fazendo cara de surpresa ao saber que se tratava de um candidato a presidente da república.

adblock ativo