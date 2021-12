Petistas tentam reverter vitória de Serra em Conquista com a presença de Dilma

Com chegada prevista para às 19h (20 horas no horário de verão), Dilma Rousseff (PT) só subiu no palanque do comício na cidade de Vitória da Conquista nesta segunda-feira, 26, por volta de 21h (22h no horário de Verão). A petista aproveitou para agradecer a presença das mulheres no comício e se referiu à Bahia como terra sagrada. "Eu acredito que é simbólico eu estar aqui nesta noite. Que nome lindo esta cidade tem: Vitória e Conquista", disse Dilma, que aproveitou para ressaltar os feitos do governo Lula.



"Nós temos que acabar com a pobreza do nosso país. Dizem que é impossível, mas é mentira. Nós tiramos 28 mihões de brasileiros da situação de pobreza absoluta", enfatizou.



Antes dela, o governador reeleito da Bahia, Jaques Wagner (PT), acompanhado dos senadores recém-eleitos pelo estado Walter Pinheiro (PT) e Lídice da Mata (PSB), discursou, pediu votos para a petista e comentou a decisão do PV baiano de apoiar Dilma no segundo turno. “O PV aqui na Bahia declarou o seu apoio a Dilma Rousseff. Aqueles que votaram na Marina tem muito mais proximidade com a candidatura da Dilma do que o do pessoal do PSDB”, ressaltou.

