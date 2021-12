Petista se diz "feliz e honrado" com apoio de Kertész

Após o anúncio de apoio a Nelson Pelegrino, durante o programa Balanço Geral, de Raimundo Varella, na manhã desta quinta-feira, 11, Mário Kertész, que ficou com quase 10% dos votos no primeiro turno da eleição, fez uma entrevista coletiva com a imprensa, também nesta manhã, para ratificar o seu posicionamento no segundo turno. O candidato do PT estava presente e afirmou ter ficado "feliz e honrado" com o anúncio do ex-adversário, que também informou a sua desfiliação do PMDB.

Pelegrino, que frisou ser amigo de Kertész de "longas datas", destacou a experiência administrativa do parceiro, relembrando das suas duas gestões como prefeito de Salvador - a primeira por indicação de ACM e a segunda por votação popular. O petista afirmou ainda que essa experiência do radialista, que declarou no dia da votação sua desistência da vida política, será incorporada à coligação do PT em Salvador.

Durante a coletiva, o candidato petista criticou a posição do PMDB na Bahia, que decidiu por caminhar ao lado de ACM Neto na segunda fase da campanha. Pelegrino afirmou que, com a decisão tomada pelos representantes locais da legenda, o apoio de Geddel Vieira Lima e de Lúcio Vieira Lima, presidente do PMDB na Bahia, está indo contra a posição do partido, da base aliada do PT no plano nacional, com Michel Temer, presidente da legenda, como vice-presidente do executivo.

Com um discurso do alinhamento com a presidente Dilma Rousseff e o governador Jaques Wagner por pertencerem ao mesmo partido, o PT, Pelegrino comparou a eficácia da sua capacidade de conseguir mais apoio do governo federal, com quem tem "contato direto há mais de 20 anos", à de Neto, que, agora, tem o PMDB, com Temer no primeiro escalão do governo.

O petista afirmou que continua sendo a pessoa mais indicada para facilitar a liberação de recursos para Salvador por meio dos governos federal e estadual, por ter apoio direto de Dilma e Wagner. E afirmou que o contato que ACM Neto conseguiu é "por tabela", diferente do seu, que é "direto".

Horário de verão - Em relação ao horário de verão, cancelado pelo próprio Jaques Wagner poucos dias depois de ter anunciado que a Bahia adiantaria os ponteiros do relógio em uma hora a partir do dia 21 de outubro, Nelson Pelegrino se declarou satisfeito com a decisão do governador em não aderir. Pelegrino já havia dito que discordava da mudança e afirmou saber que mais de 80% da população de Salvador é contra.

