Petista pediu certidão ao MP, mas não foi atendido

A promotora Rita Tourinho, do Ministério Público da Bahia, revelou nesta terça-feira, 30, que um dos citados como beneficiários de um suposto esquema de caixa-dois no PT baiano, no caso Instituto Brasil, não teve atendido seu pedido por uma certidão do MP que apontasse a inexistência de qualquer investigação ou acusação relacionada a ele no processo.

A promotora não quis dizer quem foi o autor do pedido, embora o petista citado desde o início das investigações seja o deputado federal Afonso Florence, que comandava a Secretaria de Desenvolvimento Urbano na época em que o caso veio à tona.

Conforme Rita, o senador Walter Pinheiro e o deputado federal Nelson Pelegrino receberam certidões do MP, assim como o candidato ao governo da Bahia pelo PT, Rui Costa. Rui, por sinal, tem exibido o documento como um atestado de que não teria nada a ver com o caso.

A promotora disse não ver problema no uso da certidão, mas contou ter entrado com uma representação eleitoral no TRE para que o seu nome não fosse mais mencionado pela coligação do PT.

Ela disse que já recebeu alguns documentos de Dalva Sele, presidente da ONG - atualmente na Europa -, mas não quis se pronunciar sobre o teor dos papéis. "Enquanto ela não prestar depoimento, a gente não pode contextualizar nada", afirmou.

Segundo a promotora, o Ministério Público tentou convocar outras pessoas para depor, mas "os endereços não foram encontrados".

