Petista e democrata voltam a debater ao vivo, nesta quarta

Os candidatos a prefeito de Salvador Nelson Pelegrino (PT) e ACM Neto (DEM) voltam a se confrontar ao vivo, nesta quarta-feira (24), a partir das 21h40, no debate promovido pela TV Aratu/SBT neste 2º turno das eleições. Dividido em quatro blocos e mediado pelo jornalista Casemiro Neto, o debate terá como novidade a participação das candidatas a vice-prefeita e de eleitores.

Olívia Santana (PCdoB), vice na chapa de Pelegrino, e Célia Sacramento (PV), a vice de Neto, terão trinta segundos, no segundo bloco, para fazer perguntas entre si, com temas livres, e dois minutos para a resposta. Cada uma terá ainda direito a réplica e tréplica.

Os eleitores também poderão fazer perguntas aos candidatos pelas redes sociais da emissora, mas é preciso acompanhar as informações que serão divulgadas no Twitter (@aratuonline) e no Facebook (Televisão Aratu). O debate ainda será transmitido no Aratu Online (www.aratuonline.com.br) e no portal Terra (www.terra.com.br/portal).

Qualificação - O jornalista Casemiro Neto explicou que a decisão da emissora em abrir espaço às candidatas a vice levou em conta o perfil de Olívia e Célia. "Elas não são apenas representantes do segmento negro. Têm qualificação e, pelo que têm manifestado, terão uma atuação ativa na futura administração. Por isso, o espaço para que o eleitor conheça mais sobre elas".

Casemiro Neto informou, ainda, que, no último bloco, os dois candidatos, ao invés das considerações finais, responderão a uma pergunta feita por ele, sendo dado a ambos o direito de bater o tema.

