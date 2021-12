Pesquisas dão ânimo ao PV e Marina fala em 2º turno

O crescimento nas pesquisa divulgado pelo Ibope de São Paulo entusiasmou a candidata do PV à presidência, Marina Silva. A ex-ministra do Meio Ambiente disse ter certeza de que disputará o segundo turno com a candidata líder nas pesquisas, a petista Dilma Rousseff.

Ela disse acreditar nisso, apesar de ter menos da metade dos votos apurados na mesma pesquisa para o segundo colocado, a uma semana das eleições."Nós vamos para o segundo turno. O dia 3 de outubro vai se revelar como uma grande surpresa", afirmou em encontro com candidatos e militantes do PV no Iate Clube do Rio na zona Sul da cidade.

Serra e Dilma - O candidato do PSDB, José Serra, foi ontem em Campina Grande, na Paraíba, onde participou de carreata e depois realizou um comício na Praça da Bandeira. Na sexta-feira, Serra em campanha na histórica Diamantina, cidade mineira no Alto Jequitinhonha, pegou carona literalmente na imagem do filho mais ilustre da cidade, Juscelino Kubitschek (JK).

Segundo Serra, JK foi um grande presidente e uma das suas referências entre os estadistas brasileiros. “É um homem que governou o Brasil com competência, generosidade, tolerância, e que nunca tratou adversário como inimigo. Trabalhou por todas as regiões do país, somou o Brasil, criou uma economia forte. É um exemplo daquilo que eu quero fazer”, disse

Já a candidata do PT, Dilma Rousseff, um dia depois de participar do maior comício realizado no Rio Grande do Sul nesta campanha eleitoral, foi ontem ao Rio de Janeiro para visitar o Complexo Rubem Braga.

Na noite de sexta, ao lado de Lula e do candidato do PT ao governo gaúcho, Tarso Genro, Dilma entrou na polêmica sobre liberdade de imprensa, ao discursar do palanque em Porto Alegre perante um público estimado em 25 mil pessoas."Somos os verdadeiros democratas porque acreditamos no povo e na liberdade de expressão", afirmou Dilma, para em seguida mirar na oposição. "Em 2002, eles disseram que se Lula ganhasse a eleição seria o caos, que nada daria certo. Hoje sabemos que deu certo, " avaliou



