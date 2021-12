Pesquisa revela empate técnico entre Neto e Pelegrino

A pesquisa Vox Populi/Band, apresentada na noite desta quarta-feira, 26, mostra pela primeira vez empate técnico entre os candidatos à Prefeitura de Salvador, ACM Neto (DEM) e Nelson Pelegrino (PT).

Em pesquisa estimulada, quando os entrevistados têm acesso aos nomes dos postulantes, o candidato democrata variou negativamente, passando de 41%, em agosto, para 33% em setembro. Números que revelam um decréscimo de 8% em sua candidatura.

Já Pelegrino, seu principal oponente, cresceu 11 pontos. Saiu dos 18% e agora está com 29%. Com este percentual, o petista estaria no segundo turno das eleições.

O candidato peemedebista, Mário Kertész, também cresceu na avaliação estimulada: passou de 5% para 7%. Já Márcio Marinho (PRB) variou um ponto positivamente: deixou os 3% e agora aparece com 4%.

Da Luz (PRTB) permanceu com 1%, em relação à última pesquisa, e Hamilton Assis (Psol) saiu de 0 para 1% das intenções de voto.

Espontânea - Quando os nomes dos candidatos não foram apresentados para os eleitores, caracterizando a pesquisa espontânea, o democrata apareceu com 30% das intenções de voto, contra 27% do candidato petista.

A avaliação revela um crescimento de 13 pontos para Nelson Pelegrino - que na última pesquisa aparecia com 14% - e uma redução de 5 pontos nos números de ACM Neto, que na última aferição Vox Populi/Band aparecia com 35% das intenções de voto.

O candidato peemedebista, Mário Kertész, também cresceu nesta avaliação. O postulante saiu de 4% para 6%. Logo atrás vem o deputado republicano Márcio Marinho, que teve os seus índices variados positivamente: passou de 2% para 3%.

Da Luz e Hamilton Assis permaneceram com 1% das intenções de voto.

Pesquisa - A pesquisa foi feita entre os dias 21 e 23 de setembro e entrevistou cerca de 1500 eleitores. A margem de erro da aferição é de 2,5 pontos para mais ou para menos.

Dos entrevistados, 14% disseram que irão votar branco ou nulo, e 18% ainda se dizem indecisos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BA-00211/2012.

adblock ativo