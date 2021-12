Pesquisa mostra Geddel liderando disputa para o Senado

Na corrida para o Senado Federal, segundo o Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ibespe), Geddel Vieira Lima, do PMDB, possui 36% das intenções de voto. Em seguida vem Otto Alencar (PSD) com 19%. Eliana Calmon (PSB) obteve 6%. Adson Gomes (PEN) tem 3% e Hamilton Assis, do PSOL, 2%. O levantamento foi encomendado pelo site Bahia Notícias.

Os dados são da pesquisa estimulada, quando um cartão com os nomes dos candidatos é apresentado aos entrevistados. Não sabem ou não responderam em quem votar para o Senado somaram 19%. A intenção de votar em branco ou nulo foi a resposta de 17%.

Geddel também lidera a espontânea (quando os entrevistados indicam os nomes) com 8% das intenções de voto, seguido de Otto com 4%. Eliana e Adson Gomes tem o mesmo patamar: 1%.

Os que não sabem ou não responderam são 72% e os que dizem votar em branco e nulo 13%.

A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral com o protocolo BA-00009/2014. O instituto indica nivel de confiança de 95%, com margem de erro de 2,6% para mais ou para menos. Foram entrevistadas 1800 pessoas em 75 municípios, no período de 8 a 12 de agosto, antes do acidente aéreo que matou o presidenciável Eduardo Campos, do PSB, na quarta-feira, 13.

